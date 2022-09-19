Reuters: Германия возобновила подачу заявок на поставки газа по «Северному потоку-1»

Покупатели российского природного газа в Германии возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток-1». Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что это происходит впервые после того, как газопровод был закрыт на техобслуживание около трех недель назад. По данным агентства, сами заявки являются запросами на поставку газа, но они не говорят о том, что топливо действительно течет по системе.

В начале сентября энергетическая компания «Газпром» сообщила о полной остановке транспортировки газа по «Северному потоку» на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

На фоне сложностей с поставками российского топлива в европейские страны биржевые цены на него устремились к рекордным показателям.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе при открытии торгов 19 сентября упали почти на 8%, ниже отметки в $1800 за тысячу кубометров впервые с 25 июля.