В Евросоюзе решили обсудить санкции против российской платежной системы «Мир»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Евросоюзе (ЕС) не исключают возможность наложения санкций против российской платежной системы «Мир», если Россия не прекратит спецоперацию на Украине. Об этом «Известиям» заявил представитель ЕС Петер Стано.

«Дискуссии по вопросу санкций против системы «Мир» ведутся, но носят закрытый характер. Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны, если Россия не прекратит СВО на Украине. При этом Турция не должна предлагать РФ решения для обхода существующих мер Евросоюза», — отметил Стано.

При этом источники издания, близкие к президенту Турции, указали, что страна продолжит использовать «Мир», поскольку это важно для республики, в частности в сфере туризма. Однако из-за боязни санкций крупные банки могут отказаться от использования «Мира». Но на их место придут более мелкие финансовые организации.

Эксперты сошлись во мнении, что США пытаются запугать тех, кто собирается использовать систему «Мир», чтобы те не развивали у себя этот сервис. Однако в дружественных России странах проблем в распространении системы не будет, так как санкции против «Мира» не поддерживаются даже на уровне правительств. Но сами банки будут осторожничать.

16 сентября управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев заявил, что национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы «Мир», в обозримом будущем может оказаться под санкциями США. Это может привести к отказу зарубежных банков от сотрудничества с российскими картами.

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