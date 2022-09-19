Экономист Григорьева заявила, что самый большой размер средней пенсии в Чукотском АО

В России к началу 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО. Об этом «Прайм» заявила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Так, на 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, ее размер составил 27 тысяч 842 рубля. Самый маленький — в Дагестане — в размере 12 тысяч 627 рублей», — отметила Григорьева.

По ее словам, в России есть разные виды пенсий, и в каждом конкретном случае гражданину будет назначена своя сумма выплаты, которая складывается из множества факторов. Речь идет не только о трудовых заслугах, но и регионе проживания. Кроме того, бывает, что даже в пределах одного региона выплаты также различаются.

Она добавила, что бывают и сверхвысокие пенсии, которые назначаются политикам, чиновникам, артистам и космонавтам. Например, у последних пенсии бывают выше 400 тыс. рублей.

15 сентября доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что, для того, чтобы получить накопительную часть пенсии по достижении «старого» пенсионного возраста, необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов.