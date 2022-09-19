В Германии раскрыли судьбу «Северного потока — 2»

Немецкий политик Вайль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не будет запущен

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет введен в эксплуатацию. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.

«Никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на российские энергоносители. «Северный поток — 2» никогда не будет запущен», — сказал он.

Вайль считает, что в целом немецко-российское партнерство в области энергетики больше невозможно.

«Эта кооперация безвозвратно разрушена. Запад быстрее восстановится от этого, чем РФ», — указал премьер Нижней Саксонии.

Ранее представитель правительства Германии заявлял, что ФРГ по-прежнему не согласна вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», сертификация которого была остановлена в феврале 2022 года.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство страны приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2». Поводом для это стало то, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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