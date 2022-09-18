NYP: неэффективные действия ФРС США приведут американские фондовые рынки к кризису

Федеральная резервная система (ФРС) США никак не может справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, что приведет американские фондовые рынки к кризису, написала газета New York Post.

«Уолл-стрит, вероятно, ждет суровая зима, поскольку рынки по-прежнему нестабильны, а их крупнейшие клиенты сокращают операции», — сказано в материале.

Автор указывает, что объем традиционных IPO сделок значительно упал, а в крупных инвестиционных домах руководство заранее готовится к увольнениям. По прогнозам издания, многие компании, у которых есть долги, объявят о банкротстве, либо распродадут имущество.

Ранее 18 сентября член экономического совета Белого дома и советник президента США Джо Байдена Джаред Бернштайн заявил в интервью телеканалу Fox News, что у властей Соединенных Штатов Америки впереди еще много работы из-за «некомфортно высоких» темпов инфляции.

В конце июля ФРС США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может вновь повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам следующего заседания своего руководства. Оно намечено на 21 сентября.