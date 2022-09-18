«Ъ»: российские компании вынуждены искать сотрудников в других регионах

Из-за нехватки кадров 63% российских компаний вынуждены искать сотрудников в других регионах страны. Такой вывод содержится в исследовании, которое подготовили компании TalentTech и «Авито Работа», написала газета «Коммерсант».

Как следует из результата опроса, в котором приняли участие почти 300 работодателей из разных отраслей бизнеса и регионов России, 78% компаний среднего бизнеса, 73% предприятий крупного бизнеса и 50% малого — чаще всего нанимают сотрудников в другом городе.

76% респондентов отметили, что занимаются поиском сотрудников не только в своем городе из-за нехватки необходимых кадров. Среди других причин для их найма работодатели назвали высокий уровень профессиональных компетенций (20%) и мотивации иногородних специалистов (18%).

Больше остальных — 82% — на недостаток сотрудников жалуются представители крупного бизнеса. 52% опрошенных участника исследования сказали, что ищут работников IT-сферы. 41% респондентов занимаются поиском руководителей всех уровней. Специалисты по маркетингу, рекламе, продажам (25%) заняли третье место по востребованности.

На этой неделе издание РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса по подбору вакансий SuperJob написало, что за последние полгода наибольший рост числа вакансий наблюдался в сегменте закупок и снабжения.