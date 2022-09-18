Белоруссия запланировала увеличить частоту рейсов по железнодорожным маршрутам в Россию

Начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов заявил, что Минск планирует увеличить частоту движения по устоявшимся железнодорожным российским маршрутам. Об этом глава БЖД сообщил в эфире телеканала СТВ.

«Фактически сегодня мы с Россией восстановили 17 поездов (после пандемии коронавируса), в новом графике, который будет вступать в декабре 2022 года, рассматриваем помимо увеличения частоты движения по устоявшимся маршрутам в Анапу и Адлер, увеличить частоту движения поездов в Мурманск», — сказал Морозов.

Кроме того, планируется запустить беспересадочный маршрут до Пскова, а также на постоянной основе ввести поезда туристического проекта «Белорусский вояж», который появился в этом году.

Ранее 18 сентября глава БЖД заявил, что объем вывоза белорусских грузов по железной дороге в 2022 году из-за ограничительных мер сократился на 40% относительно уровня прошлого года.

До этого в тот же день Морозов сказал, что власти Украины не контактируют с Белоруссией по поводу заблокированных на Украине более чем 7 тыс. белорусских вагонов.