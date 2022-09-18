Глава БЖД: Киев не контактирует с Минском по поводу семи тысяч заблокированных вагонов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Власти Украины не контактируют с Белоруссией по поводу заблокированных на Украине более чем 7 тыс. белорусских вагонов. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов.

«Пока официально ни Министерство инфраструктуры Украины, ни Украинская железная дорога на контакт по этому вопросу с нами не выходят», — сказал Морозов.

По словам главы белорусской компании, по состоянию на 24 февраля на Украине оставались больше 7 тыс. белорусских вагонов, а также какое-то количество вагонов российских, литовских, латвийских и эстонских собственников.

Ущерб от отсутствия 5 тыс. вагонов для Белорусской железной дороги Морозов оценил в 900 млн руб. или около $360 млн. Он добавил, что точную сумму ущерба от потери «республиканской государственной собственности» оценят после ее возврата.

Ранее 18 сентября глава БЖД заявил, что объем вывоза белорусских грузов по железной дороге в 2022 году из-за ограничительных мер сократился на 40% относительно уровня прошлого года.

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