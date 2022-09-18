Глава БЖД: вывоз белорусских грузов по железной дороге сократился на 40%

Объем вывоза белорусских грузов по железной дороге в 2022 году из-за ограничительных мер сократился на 40% относительно уровня прошлого года. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов.

«Закрылась полностью Украина, стали вводиться широкомасштабным фронтом санкции на нашу экономику. И по итогам года мы имеем цифры, к сожалению, пока не радующие нас. По вывозу нашей продукции к уровню прошлого года мы на уровне 60%», — сказал Морозов.

Он уточнил, что объем вывоза грузов из страны по железной дороге сократился почти на 9 млн тонн. Также, по словам главы БЖД, белорусская инфраструктура позволяет отправлять до 160 грузовых поездов в сутки, но на сегодняшний день на рейс выходят только 60-70 поездов в сутки.

Морозов выразил надежду на исправление ситуации и сообщил, что Минск сосредоточен на «настоящих партнерах», в первую очередь на России.

Ранее на этой неделе пресс-служба БЖД заявила, что Литва препятствует восстановлению пассажиропотока в Калининградскую область.