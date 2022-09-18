Байден припугнул Си Цзиньпина остановкой вложений в КНР при нарушении санкций против РФ

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Saudi News Agency/Reuters

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал, что во время одного из телефонных разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил ему о риске прекращения инвестиций со стороны Америки и других стран в экономику Китая в случае нарушения Пекином антироссийских санкций.

«Я позвонил президенту Си и сказал: «Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку», — рассказал американский лидер.

Президент США добавил, что, по его оценкам, на сегодняшний день нет информации о «поставках России оружия» со стороны Китая.

В июне Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что товарооборот России и Китая в период с января по май 2022 года вырос на 28,9%, достигнув показателя в $65,81 млрд.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, но такую склонность имеют некоторые другие страны.

До этого в тот же день заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что отношения России и Китая носят «условный характер», так как эти страны далеко не во всем имеют совпадающие точки зрения.

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