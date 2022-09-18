Министр угля и энергетики ДНР: дефицит топлива в республике ликвидируют к 20 сентября

Дефицит топлива в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидируют к 20 сентября, поставки из России уже начались. Об этом заявил министр угля и энергетики республики Андрей Чертков, написало агентство ТАСС.

«Поставки топлива начались с пятницы, за всю неделю к нам пришло порядка 5 тыс. тонн топлива при недельной загрузке наших заправок в 4,5 тыс. тонн. Сегодня ночью должны подойти тоже 3,5 тыс. тонн, по большей части это 95-й бензин», — сказал Чертков.

По его словам, 19 сентября топливо начнут развозить по всем заправкам, и 20 сентября все заправки в регионе начнут продавать 95-й бензин.

Министр угля и энергетики ДНР подчеркнул, что, несмотря на сложившийся дефицит топлива, все коммунальные, аварийные службы, машины скорой помощи, строители, восстанавливающие республику, аграрии обеспечены бензином.

Ранее 18 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале, что он поручил правительству республики организовать круглосуточную разгрузку и развоз топлива по заправкам и подключить к этому министерство по чрезвычайным ситуациям.