Российская национальная валюта стала одной из самых сильных в мире на фоне введения западными странами санкций против Москвы. Такое мнение выразил лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс, экс-премьер Греции Алексис Ципрас, сообщил телеканал ERT1.

Ципрас полагает, что значительные потери от антироссийских ограничительных мер несет Евросоюз (ЕС), а Россия стала «регулирующим органом, который включает и отключает кран» поставок энергоносителей.

«Соединенные Штаты не теряют ни в экономическом плане, ни геостратегически. Даже Россия не теряет в экономическом плане. Рубль стал одной из самых сильных валют с момента роста цен на природный газ. <...> Европа на данный момент катится кубарем, и есть очень явный дефицит лидерства с моей точки зрения, дефицит мышления и стратегии», — считает греческий экс-премьер.

В начале сентября директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян выразил мнение, согласно которому США оказались основным получателем выгоды от энергетического кризиса в Европе.

В июле журнал The American Conservative написал, что антироссийские санкции привели к тому, что Россия от них большее выиграла, чем проиграла.