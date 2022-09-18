Il Mattino: Италия может недополучить 6,4 млрд кубометров газа

Италия недополучит около 6,4 млрд куб. м газа из-за возможного прекращения поставок из России, что приведет к росту безработицы. Об этом пишет Il Mattino, ссылаясь на оценки исследовательского аналитического центра ассоциации промышленников «Конфиндустрия».

«По подсчетам специалистов, в случае полного прекращения поставок российского газа с октября и с учетом организации альтернативных поставок и запасов Италии может не хватать около 8% (6,4 млрд куб. м) газа от уровня потребления», — отметили в публикации.

По оценке ассоциации, из-за дефицита газа может закрыться ряд предприятий. Кроме того, соотношение цен на энергоносители и стоимости производства может привести к росту стоимости производства на 11% в этом году и на 15% в 2023 году.

В публикации указали, что при условии цены на газ в €300 за МВт•ч, экономический рост страны не будет больше 3,2%. При этом сохраняется угроза потери около 582 тыс. рабочих мест. Если же цена на газ будет на уровне €235 за МВт•ч, то может быть потеряно до 383 тыс. рабочих мест.

15 сентября глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италия «сможет пережить» грядущий зимний период без российского газа при условии мягкой температуры. Дескальци рассказал, что итальянские газохранилища на сегодняшний день заполнены уже на 90%, а власти активно замещают российское топливо. Например, Алжир удвоил экспорт газа в Италию.