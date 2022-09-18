ЕК впервые предложила заморозку выплат Венгрии на 7,5 млрд евро

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) предложила заморозить обязательства по выплате определенных средств Венгрии из общего бюджета Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана.

По его словам, последующее решение примет Совет стран ЕС.

«Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения», — пояснил Хан.

Это может соответствовать примерно 7,5 млрд евро финансирования из бюджета Евросоюза, подчеркнул он.

Бюджет Евросоюза на каждый год составляется с учетом параметров расходов и принимаемых обязательств по расходам.

Совет должен в течение месяца принять решение квалифицированным большинством, следует ли утвердить предложение ЕК. Окончательного решения в отношении Венгрии и ее финансирования пока не принято.

Ранее в Венгрии рассказали о вере жителей страны в правоту России.

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