Россиянам стали чаще предлагать оформить покупки в рассрочку на фоне роста цен

На фоне непростой экономической ситуации в России ввиду санкций малый и средний бизнес стал активно вводить рассрочку для увеличения продаж. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информацию от сервиса по предоставлению рассрочки Flexipay.

Число заявок от компаний на подключение к BNPL-сервисам (buy now pay later, «покупай сейчас — плати позже») с февраля-марта в сегменте одежды и обуви выросло на 60%, косметики — на 45%, товаров для дома — на 80%, а медицинских услуг — на 65%.

По данным сервиса, рассрочка в феврале была лишь у каждой пятой компании. Сейчас же ее предоставляют не менее 35% организаций. Причем еще 30% рассматривают возможность введения рассрочки в будущем. При этом ежемесячное число заявок от бизнеса на подключение этого инструмента выросло на 25% с февраля по август.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что запросы на подключение услуги рассрочки растут с каждым месяцем, что даже образовалась очередь из желающих. В частности, это доступный сегмент ретейла, который помогает бизнесу увеличить объемы продаж. Кроме того, рост спроса на рассрочку у граждан связан с тем, что с начала марта банки ужесточили условия и стали чаще отказывать закредитованным и недисциплинированным заемщикам. Однако кредитная история не мешает использованию услуги рассрочки.

В ЦБ заявили, что у рассрочки есть свои риски. Например, опасность кроется в отсутствии договора потребкредита, что лишает гражданина ряда значимых прав и гарантий. Кроме того, данные по рассрочке не подаются в бюро кредитных историй, что не позволяет кредиторам правильно оценить долговую нагрузку граждан.

20 июня в Центральном банке России заявили, что для регулирования BNPL-сервисов в России рассматривают возможность сближения потребительского кредитования и услуги рассрочки в законодательстве. Рассматриваются уже существующие зарубежные практики продажи потребителям товаров и услуг с рассрочкой платежа, а также риски, с которыми они связаны.