Трамп спрогнозировал сильный всплеск цен на бензин после выборов из-за действий Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и спрогнозировал, что с завершением электорального сезона бензин снова резко подорожает, передает РИА «Новости».

«Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами», — сказал бывший глава Белого дома, выступая на митинге в штате Огайо.

Он также выразил мнение, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить. По словам политика, стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявила, что администрация США не собирается продавать нефть из своего стратегического резерва после истечения установленного в марте срока в полгода, который установил Байден.

До этого аналитик Bloomberg Хавьер Блас отметил, что стратегический запас нефти в США стал сокращаться быстрее прогнозов, упав до минимальных за последние 40 лет показателей.