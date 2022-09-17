Сенатор Коттон: США ввязались в войну, в которой им не победить

Сенатор от республиканской партии Том Коттон выразил мнение, что война американского лидера Джозефа Байдена с национальным энергосектором подрывает безопасность страны, усугубляя зависимость США от зеленых технологий Китайской Народной Республики.

«Мы здесь в США воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии», — заявил сенатор во время эфира Fox News.

Исходя из его заявлений, политика президента государства — это провал, способный привести к опасным для Соединенных Штатов последствиям: усилению союза России и Китая, а также потере энергетического рынка сбыта в Европе.

«Европа могла бы закупать у нас нефть и газ, чтобы отапливать дома и предприятия, вместо того чтобы мерзнуть этой мрачной зимой», —цитирует сенатора Общественная служба новостей.