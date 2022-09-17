Repubblica: Алжир сможет продать Риму дополнительно только 20% от обещанного объема газа

Алжир сможет экспортировать в Италию в ноябре только 20% от обещанного дополнительного объема газа. Об этом написала газета La Repubblica со ссылкой на данные алжирского сайта расследований Algerie Part.

В апреле итальянская нефтегазовая компания Eni подписала соглашение с алжирской нефтегазовой Sonatrach, согласно которому поставки газа в Рим должны вырасти до 9 млрд кубометров в год в 2023–2024 годах. До подписания договора Алжир продавал Италии около 21 млрд кубометров газа в год (Россия — порядка 29 млрд кубометров ежегодно).

По данным Algerie Part, компания Sonatrach испытывает сложности с введением в строй необходимых производственных мощностей и сможет предоставить Риму лишь 3,5 млрд из 9 млрд кубометров топлива.

Представитель Eni заявил, что компании «неизвестно о каких-либо трудностях с алжирской стороны в отношении нынешней и будущей доступности согласованных дополнительных объемов газа, которые уже поступают в Италию».

Ранее на этой неделе глава Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италия «сможет пережить» грядущий зимний период без российского газа при условии мягкой температуры.