Премьер Венгрии заявил о продлении заморозки процентной ставки и цен на продукты и бензин

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Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсетях, что правительство приняло решение продлить заморозку цен на некоторые продукты питания и бензин до 31 декабря 2022 года, процентная ставка будет заморожена до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы решили. Мы продляем замороженные цены (на продукты и бензин) до 31 декабря, а процентную ставку — до 30 июня», — написал он.

По словам Орбана, правительство Венгрии принимает все возможные меры для того, чтобы справиться с последствиями энергокризиса в Европе, притом, что санкции ЕС «душат» европейскую экономику.

Глава администрации премьера Гергей Гуйяш, в свою очередь, отметил, что кабмин не видит шансов на улучшение ситуации вследствие продолжения действия санкций, поэтому им было принято решение продлить заморозку.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики «необычайны», потому что их вводят «карлики против великана».

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Санкции против России
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