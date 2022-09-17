Премьер-министр Молдавии: Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за газ

Если российская государственная энергетическая компания «Газпром» прекратит подачу газа в Молдавию, Кишиневу придется закупать его у других поставщиков, и в этом случае Приднестровью придется внести аванс. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, сообщил Общественный телеканал «Молдова-1».

«У нас незавершенный аудит компании «Молдовагаз», мы обратились с письмами в «Газпром» с просьбой продлить этот срок. «Газпром» не ответил нам ясно, будет ли он поставлять природный газ в Молдавию после 1 октября. Риск того, что российская компания полностью закроет газовый вентиль, сохраняется», — сказала Гаврилица.

В таком случае, по ее словам, Кишинев будет вынужден покупать топливо у других стран, заплатив авансом, и доставка природного газа в Приднестровье без предоплаты станет невозможной.

В конце августа вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии не успеет завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» в установленный срок, до 1 октября 2022 года. Проведение аудиторской проверки было основным условием при подписании договора между «Газпромом» и Молдавией в октябре 2021 года.

На прошлой неделе Спыну сообщил, что Кишинев попросил «Газпром» передвинуть дату аудита на 31 января, но в республике так и не поняли, отключит ли Россия Молдавию от газа после 1 октября.