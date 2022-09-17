Китайский экономист Юйгуй призвал страны остерегаться «удара» могущественного доллара

Агрессивная политика США привела к тому, что доллар стал могущественным и захватил рынки, что грозит ударом для других стран. Об этом изданию заявил ректор факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета иностранных языков Чжан Юйгуй, передает «Хуаньцю шибао».

«Достижение беспрецедентного могущества американской валюты привело к ослаблению евро, фунта и других денежных единиц. В том числе пострадали и восточные страны. Особенно чувствительными оказались Япония и Южная Корея», — отметил Юйгуй.

По его словам, если доллар продолжит укрепляться, то Японию от экономического кризиса не спасут даже ее валютные резервы. Южная Корея сильно зависит от экспорта, поэтому ее экономике будет еще сложнее, так как она менее гибкая. В Евросоюзе же ослабление местной валюты происходит из-за пессимистического настроя инвесторов, которые не хотят вкладываться в экономику Европы до окончания спецоперации на Украине.

Он добавил, что сами США имеют колоссальные долги как внешние, так и внутренние. При этом доллар становится сильным лишь с помощью Федеральной резервной системы (ФРС), которая может пойти на любые меры. Однако мировое сообщество должно пристально следить за валютной политикой США, так как господство одной валюты на рынке отрицательно влияет на других участников.

В начале июня Венесуэльский депутат Хулио Чавес заявил, что антироссийские санкции США и Евросоюза ускоряют переход к многополярному миру без гегемонии США. По мнению Чавеса, западные санкции в отношении России, Китая и развивающихся стран далеки от того, чтобы ослабить их.