Аналитик Зварич заявил о сохраняющихся рисках ослабления рубля в среднесрочной перспективе

Рубль на следующей неделе поддержат экспортеры, однако сохраняется риск его ослабления. Об этом «Прайм» заявил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

«Росту основных мировых валют будет способствовать восстановление импорта, что повысит спрос. Также есть риски со стороны предложения — ситуация в мировой экономике будет способствовать снижению цен на товарных рынках, что, в свою очередь, скажется на предложении валюты со стороны экспортеров», — отметил Зварич.

По его словам, рубль на прошлой неделе смог укрепиться по отношению к основным валютам. На предстоящей неделе также велика вероятность того, что курс рубля будет сильнее из-за того, что экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат.

Он добавил, что курс доллара может быть на уровне 60-60,7 рубля. При поддержке рубля доллар может ослабнуть до 58,5 рублей к концу недели.

10 сентября в российском Центральном банке спрогнозировали, что в 2022 году средний курс доллара составит 69,4 рубля. Эксперты, которых опросил Центробанк, считают, что в 2023 году доллар будет стоить 73,1 рубля, а в 2024 и 2025 годах — 75,3 и 79,7 рубля соответственно.