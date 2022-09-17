Финансовый аналитик спрогнозировал изменение ключевой ставки до конца года

Финансовый аналитик Евгений Жорнист считает, что ключевая ставка до конца 2022 года может подвергнуться изменениям, а именно — достичь уровня 7%. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, если инфляция продолжит снижаться, что Центробанк будет вынужден продолжать снижать ключевую ставку по мере торможения роста цен.

«Не исключаю, что регулятор может перейти и в более мягкую зону относительно инфляции. Поэтому прогноз по дальнейшей динамике ключевой ставки следующий: ждем снижения ставки до 7% к концу этого года, по крайней мере 6% в следующем и 5-6% — в 2024 году», — высказал предположение Жорнист.

16 сентября Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 7,50% годовых. Такое решение регулятор принял из-за продолжающегося замедления годовой инфляции, которая, согласно прогнозам, составит 11-13% в 2022 году и 5-7% в 2023 году. На темп инфляции также повлиял обменный курс рубля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».