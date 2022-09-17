Аналитик Фролов заявил о возможных трудностях с поставками СПГ в Евросоюз

close
100%
Depositphotos

Постоянные скачки цен на газ на рынке Европы поддерживают поставки СПГ в Евросоюз (ЕС), но при сложностях с финансированием газ уйдет на азиатский рынок. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Когда финансы европейских покупателей окончательно будут подорваны и Европа перестанет иметь возможность конкурировать за эти дополнительные объемы, они уйдут обратно в Азию», — отметил Фролов.

По его словам, в этой ситуации Россия не сможет поставлять газ в Европу, потому что сами европейцы не хотят. Из-за этого поставки СПГ в ЕС резко сократятся. При этом закачка газа в хранилища на 85% не будет панацеей от всех проблем.

10 сентября государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва во время выступления на международной конференции нефтегазовой конференции Gastech 2022 в итальянском Милане заявил, что Нигерия на фоне приближающейся зимы в Европе захотела увеличить поставки сжиженного газа в регион.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть