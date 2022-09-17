Аналитик Фролов заявил о возможных трудностях с поставками СПГ в Евросоюз

Постоянные скачки цен на газ на рынке Европы поддерживают поставки СПГ в Евросоюз (ЕС), но при сложностях с финансированием газ уйдет на азиатский рынок. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Когда финансы европейских покупателей окончательно будут подорваны и Европа перестанет иметь возможность конкурировать за эти дополнительные объемы, они уйдут обратно в Азию», — отметил Фролов.

По его словам, в этой ситуации Россия не сможет поставлять газ в Европу, потому что сами европейцы не хотят. Из-за этого поставки СПГ в ЕС резко сократятся. При этом закачка газа в хранилища на 85% не будет панацеей от всех проблем.

10 сентября государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва во время выступления на международной конференции нефтегазовой конференции Gastech 2022 в итальянском Милане заявил, что Нигерия на фоне приближающейся зимы в Европе захотела увеличить поставки сжиженного газа в регион.