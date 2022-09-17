The Economist: Норвегия «бессовестно» наживается на дорогом газе на фоне СВО

Норвегия «бессовестно наживается» на фоне спецоперации на Украине, получая за подорожавшие энергоносители $200 млрд в год. Об этом пишет The Economist.

«В то время как поставки российских энергоносителей в страны ЕС почти полностью прекратились, Норвегия становится только бессовестно богаче на фоне сложившейся ситуации на Украине. Если ранее продажи нефти, газа и электроэнергии приносили королевству $50 млрд в год, то сейчас эта сумма ближе к $200 млрд», — отметили в публикации.

По данным издания, основная проблема для Европы заключается в том, что у нее нет выбора. Кроме того, затяжной энергокризис привел европейцев к мысли, что Норвегия просто наживается на сложившейся ситуации. Однако и в самой Норвегии появились сложности с выработкой энергии для себя из-за засухи, которая осушала большинство рек, за счет которых работали гидроэлектростанции.

Авторы статьи посчитали, что при сохранении ситуации с огромными ценами на газ Норвегию чаще будут призывать поделиться сверхдоходами. Кроме того, дальнейшее богатство Норвегии также зависит и от того, насколько гармонично страна живет со своими соседями, то есть с европейскими странами.

15 сентября постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен заявил, что лимит цен на газ может усугубить энергокризис в Европе. Также Эриксен рассказал, что власти королевства в целом со скепсисом относятся к идее введения потолка цен на российский газ.