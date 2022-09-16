Bloomberg: 50% российской нефти, от которой откажется Евросоюз, купят другие страны

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Charlie Riedel/AP

Москва найдет новые рынки сбыта для половины объемов своей сырой нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз (ЕС). Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Как отмечает агентство, до 1 млн баррелей сырой нефти ежедневно в этом зимнем сезоне у России могут покупать Индонезия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока.

Только государства из последнего региона могут импортировать до 500 тыс. баррелей российской нефти в день. Затем, как отмечают в материале Bloomberg, у этих стран появится возможность перенаправить некоторые объемы сырья на экспорт.

На прошлой неделе сообщалось, что США и союзники из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

Ранее 16 сентября министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф заявил, что Джакарта не смогла купить российскую нефть, поскольку она отсутствует в наличии по причине высокого спроса.

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