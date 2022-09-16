Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных, передает Reuters.

По его словам, он против поставок аммиака через территорию Украины. Он готов пойти на это только в случае обмена пленными, о чем уже сообщил ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам украинского лидера, в ходе беседы он поговорил с канадским политиком о текущей ситуации на украинской территории и помощи Киеву.

Как отметил президент Украины, в рамках переговоров он выступил за то, чтобы «остановить Россию» в ситуации вокруг Запорожской АЭС. Зеленский также подчеркнул, что выразил отдельную благодарность Трюдо за «неоценимую помощь» в энергетической сфере. При этом о какой именно поддержке со стороны Канады идет речь, украинский лидер не уточнил.