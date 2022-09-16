Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Минпромторг опубликовал проект изменений в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию, включив в него алкоголь и минеральное топливо. Документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации», — говорится в проекте.

Среди указанных в предложении товаров стоят алкогольные и безалкогольные напитки, уксус, а также минеральное топливо, нефть ‎и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что по параллельному импорту будет поставляться в Россию новый iPhone 14 и россияне смогут его купить.

В начале мая Минпромторг России опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые доступны для параллельного импорта. В сентябре Мантуров объявил, что механизм будет продлен на следующий год.

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