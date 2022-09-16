Аксенов заявил, что отправку добровольцев из Крыма на спецоперацию профинансируют банки

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Макс Ветров/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о наращивании в регионе деятельности по привлечению добровольцев, которые будут задействованы в специальной военной операции на Украине. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале чиновника.

По словам Аксенова, материальную базу для участников спецоперации обеспечат крупные банковские структуры.

«Все подразделения будут обеспечены за счет внебюджетных источников всем необходимым и, что важно, современным оборудованием», — уточнил Аксенов.

Он также поблагодарил всех, кто в настоящее время принимает участие в спецоперации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации». Он также рассказал, что регион отправил свыше 800 добровольцев в подразделения, которые задействованы в СВО. По его словам, набор добровольцев также осуществляется в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий.

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Операция на Украине
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