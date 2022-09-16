В ДНР национализировали оборудование и вышки украинских операторов мобильной связи

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Донецкая народная республика (ДНР) национализировала вышки и оборудование украинских операторов мобильной связи. Об этом сообщается в постановлении государственного комитета обороны ДНР, опубликованном в Telegram-канале официального сайта республики.

Уточняется, что в государственную собственность ДНР переходят объекты телекоммуникационной сети операторов «Тримоб», «Киевстар» и «Лайфселл», а также их базовые станции, оборудование, линии, сооружения и устройства, обеспечивающие предоставление услуг мобильной связи.

Отмечается, что национализация пройдет без компенсации стоимости объектов собственникам.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление о национализации имущества Донецкого комбината «Каргилл», который являлся филиалом американской корпорации Cargill Inc.

В 2016 году в ДНР был принят закон о национализации собственности Украины.

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