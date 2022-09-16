Набиуллина объяснила, почему больше не носит броши

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши на пресс-конференции по ставке ЦБ, передает РБК.

«Что касается брошек, я пока не вижу оснований для того чтобы снова к ним прибегать», — сказала она.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что плавающий курс рубля предоставляет возможность проводить независимую денежно-кредитную политику.

По ее словам, при плавающем курсе экономика быстрее приспосабливается к трансформациям внешних условий. Фиксированный курс зависит от экономической политики, прочности инфляции и процентных ставок того государства, которое выступает эмитентом резервных валюты.

До этого Набиуллина заявила, что в октябре ЦБ с высокой долей вероятности улучшит прогноз по ВВП страны.

Она также отметила, что в данный момент ЦБ обеспокоен инфляционными ожиданиями населения, которые остаются на повышенных уровнях и немного выросли, несмотря на снижение общего уровня цен.