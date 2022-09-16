Набиуллина объяснила, почему больше не носит броши

Набуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши на пресс-конференции по ставке ЦБ, передает РБК.

«Что касается брошек, я пока не вижу оснований для того чтобы снова к ним прибегать», — сказала она.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что плавающий курс рубля предоставляет возможность проводить независимую денежно-кредитную политику.

По ее словам, при плавающем курсе экономика быстрее приспосабливается к трансформациям внешних условий. Фиксированный курс зависит от экономической политики, прочности инфляции и процентных ставок того государства, которое выступает эмитентом резервных валюты.

До этого Набиуллина заявила, что в октябре ЦБ с высокой долей вероятности улучшит прогноз по ВВП страны.

Она также отметила, что в данный момент ЦБ обеспокоен инфляционными ожиданиями населения, которые остаются на повышенных уровнях и немного выросли, несмотря на снижение общего уровня цен.

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