Глава ЦБ Набиуллина заявила о трудностях при расширении приема карт «Мир» из-за санкций

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор работает с ЦБ многих стран по расширению приема карт «Мир», но есть трудности из-за санкций. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты «Мир». Но, конечно, сталкиваемся со сложностями», — сказала Набиуллина.

По ее словам, турецкие банки пытаются минимизировать риски для себя из-за возможности введения против них вторичных санкций.

Она отметила, что такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками.

Ранее Минфин США сообщал, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.