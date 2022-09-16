«Ъ»: датский производитель мяса Goodvalley продал бизнес в России

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Крупный производитель свинины, датская компания Goodvalley продала бизнес в России, написала газета «Коммерсантъ».

Европейской компании в России принадлежал свиноводческий комплекс (РАСК) в Тамбовской области. С 12 сентября 99,99% этого российского предприятия мощностью до 20 тысяч тонн мяса в год принадлежит местному ООО «Агро-Вилион», о чем свидетельствуют
данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ООО «Агро-Вилион» выращивает пивоваренный ячмень, пшеницу, подсолнечник, сою, кукурузу, горох. Гендиректор компании Максим Копнин подтвердил «Коммерсанту» факт сделки, но отказался разгласить подробности.

На российский рынок приходилось 9% выручки Goodvalley. Как отметили два источника газеты, компания продала российский бизнес из-за ситуации на Украине. Еще один собеседник предположил, что датское предприятие и раньше рассматривало возможность продажи собственности в России из-за ужесточения конкуренции на местном рынке. До этого РАСК хотела купить группа «Черкизово».

В начале сентября стало известно, что финский производитель упаковки Huhtamaki продал свои российские активы холдингу Espetina, принадлежащему владельцу сети «Вкусно — и точка» Александру Говору и его партнеру Юрию Кушнерову.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть