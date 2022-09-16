«Ъ»: датский производитель мяса Goodvalley продал бизнес в России

Крупный производитель свинины, датская компания Goodvalley продала бизнес в России, написала газета «Коммерсантъ».

Европейской компании в России принадлежал свиноводческий комплекс (РАСК) в Тамбовской области. С 12 сентября 99,99% этого российского предприятия мощностью до 20 тысяч тонн мяса в год принадлежит местному ООО «Агро-Вилион», о чем свидетельствуют

данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ООО «Агро-Вилион» выращивает пивоваренный ячмень, пшеницу, подсолнечник, сою, кукурузу, горох. Гендиректор компании Максим Копнин подтвердил «Коммерсанту» факт сделки, но отказался разгласить подробности.

На российский рынок приходилось 9% выручки Goodvalley. Как отметили два источника газеты, компания продала российский бизнес из-за ситуации на Украине. Еще один собеседник предположил, что датское предприятие и раньше рассматривало возможность продажи собственности в России из-за ужесточения конкуренции на местном рынке. До этого РАСК хотела купить группа «Черкизово».

В начале сентября стало известно, что финский производитель упаковки Huhtamaki продал свои российские активы холдингу Espetina, принадлежащему владельцу сети «Вкусно — и точка» Александру Говору и его партнеру Юрию Кушнерову.