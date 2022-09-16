FT: производство пива в Британии может прекратиться из-за 11-кратного роста цен на СO2

Стоимость углекислого газа, используемого для газирования и упаковки пива, выросла в Великобритании в десять раз за последнее время. Это может привести к остановке производства солодового напитка, сообщает газета Financial Times.

«Британские пивовары столкнулись с десятикратным повышением цен на углекислый газ, который они используют для карбонизации и упаковки пива. Вкупе с предупреждениями о перебоях в поставках эти факторы могут угрожать пивоварению в преддверии важного рождественского сезона», — говорится в материале.

По словам эксперта Британской ассоциации пива и пабов Энди Тая, поставщики фактически не уведомляли пивоваров о столь резком повышении цен на поставки углекислого газа. Если те не соглашались, им грозили прекратить поставки сырья.

«К пивоварам обращались практически без уведомления со стороны их поставщиков, чтобы они согласились на огромные доплаты за продолжение поставок CO2, или отправляли письма с надписью «форс-мажорные обстоятельства», в которых говорилось: «Мы не можем гарантировать, что ваши поставки продолжатся», — заявил Тай.

Эти факторы уже успели привести к резкому удорожанию себестоимости производства солодового напитка в Великобритании, утверждает управляющий директор пивоварни JW Lees в Миддлтоне Уильям Лис-Джонс. По его словам, в июне тонна углекислого газа стоила £250, а в первой половине сентября — уже £2,8 тыс.

«Пивовары уже теряют клиентов пабов и розничных магазинов. Настроения становятся все более напряженными, потому что пивовары не могут поставлять свое пиво, а клиенты говорят, что никогда больше не будут иметь с ними дело», — заключил он.

Сбой на рынке произошел после того, как в прошлом месяце на фоне высоких цен на природный газ американская компания CF Industries объявила о временном закрытии своего крупного завода в Великобритании. Это предприятие до недавнего времени производило СО2 в качестве побочного продукта. На компанию приходилось около трети поставок этого сырья в стране.

16 сентября аналитики университета «Высшая школа экономики» представили результаты исследования, согласно которым оборот нелегального пива в России в 2021 году вырос втрое и достиг 2,24 млрд литров. Из них более половины было произведено внутри страны — 1,37 млрд литров.

Остальную часть контрафакта везли в Россию из Белоруссии (0,2 млрд литров) и Казахстана (0,67 млрд). Доля нелегального оборота пива и пивной продукции в 2021 году, по оценкам ВШЭ, достигла 18,9% от легального оборота.