Эксперт Каричев допустил прекращение работы российских карт «Мир» за границей из-за санкций США

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы «Мир», в обозримом будущем может оказаться под санкциями США. Это может привести к отказу зарубежных банков от сотрудничества с российскими картами, приводит слова управляющего партнера юридической фирмы GRM Константина Каричева РБК.

15 сентября Минфин США заявил, что заключающие договоры с оператором карт «Мир» банки «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций». В связи с этим негативные последствия для зарубежных банков могут оказаться существенными, считает эксперт.

«Негативные последствия для банков могут быть существенно выше, чем доход от операций с российскими картами. В случае санкций они не смогут взаимодействовать с финансовой системой США и проводить операции в долларах», — заявил Каричев.

США ввели санкции против генерального директора НСПК Владимира Комплева, однако сам оператор карт «Мир» под ограничительные меры не попал. Карты «Мир» в данный момент принимаются в ряде зарубежных государств. В их числе — Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Турция, Киргизия, Южная Корея и другие.

16 сентября в пресс-службе Центробанка России рассказали о продолжении диалога о расширении географии приема карт «Мир» за рубежом. При этом иностранные финансовые организации должны самостоятельно принимают решения о возможности начала взаимодействия с российскими картами.

Газета Financial Times накануне, 15 сентября писала о намерении властей США и Евросоюза надавить на турецкие банки, работающие с платежной системой «Мир». В настоящее время российские карты поддерживают пять крупнейших банков страны. В Соединенных Штатах опасаются, что это сотрудничество помогает России «уклониться от западных санкций».