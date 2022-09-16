Премьер Венгрии Орбан: санкции ЕС в сфере энергетики ввели «карлики против великана»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики «необычайны», потому что их вводят «карлики против великана». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, передает РИА «Новости».

«Мы учили, что санкции вводят сильные против слабых. Но если посмотреть на энергетические санкции, то мы, Европа, энергетические карлики, вводим санкции против энергетического великана. Это совершенно необычайное явление!»— сказал Орбан

Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявляла, что Евросоюз сам себе навредил, введя санкции против России в ответ на запуск российской военной спецоперации на Украине. По ее словам, ограничительные меры в отношении Москвы можно сравнить с оружием, которое «выстрелило в обратную сторону».

До этого в Венгрии обвинили европейские власти в «нелогичных действиях», поскольку антироссийские санкции «не увенчались успехом», а только создали проблемы для европейцев. Орбан подчеркнул, что инфляция и дефицит энергии «могут поставить Европу на колени», в то время как у стран «закончилась энергия». Что делать, чтобы изменить ситуацию с инфляцией и повышением цен, — в материале «Газеты.Ru».