Минфин США запретил операции с производителями электроники из России

Министерство финансов США запретило все операции с российскими производителями электроники, включив крупнейших производителей электроники из России и российские дизайн-центры в так называемый SDN-лист. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В расширенный перечень санкций попали главные российские производители процессоров — «Байкал Электроникс» (Baikal), МЦСТ («Эльбрус») и «Элвис» («Скиф»).

Отмеченные в списке производства попали в так называемый SDN-лист, который предполагает ограничения на работу с предприятиями при наличии даже доли американских технологий. Еще с марта они находились под секторальными санкциями, которые запрещали поставки при наличии доли американских технологий, однако теперь речь идет о блокировании любых активов и запрете всех сделок, кроме разрешенных лицензией (как правило, это прекращение бизнеса).

Ранее управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами выпустило лицензию, которая позволяет американским СМИ финансовые операции в России. Эта лицензия запрещает открывать или поддерживать корреспондентские счета или расчетные счета для тех, кто находится под санкциями Соединенных Штатов.