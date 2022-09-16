Глава службы банка Чаусов: сентябрь – последняя возможность открыть выгодный вклад

Ставки по вкладам начнут падать уже в ближайшее время. Чтобы воспользоваться наиболее выгодным предложением, лучше открыть депозит в сентябре. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта Банка» Геннадий Чаусов. По его словам, банки начнут корректировать условия по вкладам после снижения ключевой ставки ЦБ. В пятницу Банк России уменьшил ее на 0,5 процентных пункта до 7,5% годовых.

«В сентябре для вкладчиков сложилась отличная возможность разместить деньги. Именно на сентябрь приходятся большие объемы планового завершения вкладов, открытых в марте 2022 года на полгода. В тот период большинство вкладов привлекалось на шесть месяцев», — объяснил Чаусов.

По его словам, многие банки сейчас активно продвигают промовклады с повышенными ставками от 7% до 9,15% годовых. Поэтому Чаусов посоветовал вкладчикам воспользоваться моментом и переложить накопления по выгодным ставкам.

«После сентября таких предложений уже не будет», — предупредил Чаусов.

На фоне санкций ЦБ 18 марта 2022 года повысил ключевую ставку до 20% годовых. Тогда банки увеличили ставки по вкладам до 18-20% годовых, некоторые участники рынка – до 24%. Уже с апреля депозитные ставки уменьшались: 10 апреля стартовал цикл снижения ключевой ставки начался в апреле. С этого момента регулятор пять раз понижал ключевую ставку.