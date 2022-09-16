Всемирный банк предупредил о риске глобальной рецессии в 2023 году

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Усилия ЦБ ведущих экономик по сдерживанию инфляции с помощью повышения ключевых ставок могут привести мировую экономику к рецессии в 2023 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследования аналитиков Всемирного банка.

Центральные банки по всему миру быстро повышают процентные ставки в этом году. Это можно проследить на примере Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая сейчас находится на пути к повышению процентных ставок как минимум на 0,75 процентного пункта на своем заседании на следующей неделе. Это делается для того, чтобы смягчить негативные последствия рекордной за последние десятилетия инфляции в Штатах.

Американскому примеру следуют и в других странах с крупной экономикой, включая Великобританию, Канаду и Европейский Союз. Эта тенденция уже сейчас заставляет экономистов по всему миру учитывать побочные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики, утверждает WSJ.

В то время как ведущие экономики мира стремятся повышать ключевую ставку, Центробанк России пошел обратным путем. Ожидается, что в пятницу 16 сентября валютный регулятор снизит ключевую ставку с нынешних 8% годовых до 7,5%.

При этом эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили падение планки до 6,5-7% к концу 2022 года. С учетом этого вкладчикам стоит поторопиться, а желающим взять кредит — наоборот, подождать, так как кредитные ставки будут снижаться более медленными темпами.

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