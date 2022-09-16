Число банкоматов в России рекордно сократилось с 2016 года

Количество банкоматов в России по итогам второго квартала 2022 года сократилось на 6,2 тыс. — до 181,2 тыс. штук. Этот спад оказался наибольшим с начала 2016 года, сообщают «Известия» со ссылкой на статистические данные Центробанка.

В первом квартале 2016 года показатели снизились на 8,5 тыс. штук — до 205 тыс. В другие периоды в этом временном промежутке цифры менялись в среднем на 1–3 тыс. машин за квартал. При этом динамика была как положительной, так и отрицательной, следует из данных регулятора.

Тенденция резкого снижения числа банкоматов в России за последнее время обусловлена ростом издержек на их обслуживание, а также международными санкциями против банковского сектора страны. При этом, как отметили в ЦБ, склонность к снижению банкоматный парк демонстрировал на протяжении последних восьми лет.

12 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России собираются создать банкоматы собственного производства. Первые образцы отечественных ATM уже будут готовы текущей осенью. Для испытаний их передадут финансовым организациям. Изготовление серийных партий на конвейере планируется начать в первом квартале 2023 года.