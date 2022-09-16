SuperJob назвал сферы, в которых произошел наибольший рост числа вакансий

За последние полгода наибольший рост числа вакансий наблюдался в сегменте закупок и снабжения. Увеличение количества предложений от работодателей в данной сфере рынка труда составило 28%, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса по подбору вакансий SuperJob.

С весны 2022 года рост числа вакансий также произошел в промышленных и производственных отраслях (+4%). Сегменты строительство/проектирование/недвижимость и добыча сырья немного отстали от лидеров списка — в этих сферах увеличение количества предложений от работодателей составило 3% и 2% соответственно.

При этом в ряде отраслей российского рынка труда за последние месяцы наблюдалась обратная тенденция. Худшую динамику числа вакансий за последние шесть месяцев показали такие сферы, как волонтерство (-80%), страхование (-43%), консалтинг/стратегическое развитие (-40%). Отрасли банки/инвестиции/лизинг и административная работа/секретариат/АХО продемонстрировали снижение на уровне 36%, следует из данных исследования.

Целый ряд отраслей показал спад в районе 20-31%. К их числу аналитики SuperJob отнесли: маркетинг/реклама/PR (-31%), юриспруденция (-27%), бухгалтерия/финансы/аудит (-24%), кадры/управление персоналом (-22%) и ИТ-сектор (-20%).

25 августа аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели исследование, в каких направлениях больше вакансий и как изменились зарплаты. Согласно полученным результатам, спрос на персонал в транспортно-логистической отрасли в первом полугодии 2022 года выше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом зарплатные предложения в транспортно-логистической отрасли с февраля выросли на 9%.