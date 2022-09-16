РБК: Греф предложил правительству новую схему инвестиционного кредитования крупных проектов

Глава Сбербанка Герман Греф представил новую схему стимулирования капиталовложений в крупные инвестиционные проекты. Она предполагает изменение процентной ставки по кредитам и размер гарантий от госкорпорации ВЭБ.РФ в зависимости от значимости инвестпроекта, сообщает РБК со ссылкой на источник.

При этом инвестиционные проекты, по мнению Грефа, должны быть поделены минимум на три категории в зависимости от степени их приоритета для государства.

«Инвестиции, которые отнесут к приоритету первого уровня, должны получать гарантию или капитальный грант в размере от 70% от суммы займа, а процентную ставку по кредиту — не выше 1%. Для второго уровня Греф предложил предусмотреть гарантию в размере 50% и ставку на уровне 3%. А для менее приоритетных проектов, которые будут отнесены к третьему уровню, — 5-процентную ставку и 30-процентную гарантию», — заявил один из источников.

При этом планируется, что высокотехнологичные проекты получат самый высокий уровень господдержки, добавил он.

«В правительстве есть понимание, что без прямого бюджетного стимулирования и капитального гранта многие подобные проекты не «полетят», — отметил собеседник.

Кроме того, льготы будут актуальны и для инфраструктурных строек, которые имеют как никогда высокий приоритет в связи с «разворотом на Восток», заключил он.

15 сентября глава Сбербанка Герман Греф отметил семь ключевых технологий будущего, выступая с лекцией «Современное лидерство, мотивация и развитие команды» на дне открытых дверей в СберУниверситете. По его словам, особую степень значимости будут иметь: искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростной интернет (5G/6G), квантовые и облачные вычисления, Web 3.0 (децентрализованный интернет), виртуальная и дополненная реальности (AR/VR) и биотехнологии.