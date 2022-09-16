В США понизили ценовой порог на товары роскоши для экспорта в Россию до $300

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США понизило ценовой порог на товары роскоши для экспорта в Россию до $300, сообщается на сайте бюро.

До этого ценовой порог составлял $1000.

«Бюро вынесло определение, что 1 тысяча долларов за единицу продукции в качестве розничной стоимости применительно к одежде и обуви является более либеральной мерой, нежели шаги, предпринятые нашими союзниками <...> Новое правило понижает выраженный в долларах США ценовой порог на одежду и обувь с $1000 до $300 за единицу продукции по розничной стоимости», — указано в документе.

В странах Европейского союза ценовой порог на товары роскоши для экспорта в Россию составляет €300. Тем не менее, на некоторые товары роскоши распространяется исключение — например, ценовой порог на автомобили составляет $50 тыс.

Ранее торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку для пересекающих границу.

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