НИУ ВШЭ: оборот нелегального пива в России в 2021 году вырос втрое

Объем незаконного оборота пива и пивных напитков в России в 2021 году вырос в три раза по сравнению с годом ранее и достиг 2,24 млрд литров. Из них внутри страны было произведено 1,37 млрд литров. Еще 0,2 млрд литров контрафактного пива было ввезено в страну из Белоруссии и Казахстана, 0,67 млрд литров – из других государств. Об этом говорится в исследовании университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

«Основной объем контрафактного пива производится именно внутри страны. В целом доля нелегального оборота пива и пивной продукции в 2021 году, по оценкам ВШЭ, достигла 18,9% от легального оборота. Или 2,24 млрд литров. Доля контрафакта выросла втрое», — говорится в исследовании.

Его авторы уточнили, что при сбыте нелегальной продукции активно используются легальные каналы.

«Легальные производства отпускают часть продукции без уплаты акциза. Продажи такой продукции потребителю часто осуществляются по легальным каналам продаж. В том числе задействуются онлайн-кассы. «Обеление» товаров обычно происходит в оптовом звене», — отмечается в исследовании.

По мнению экономистов НИУ ВШЭ, незаконная схема возможна из-за отсутствия поэкземплярного учета.

Поэкземплярный учет предполагает, что помимо маркировки каждой единицы продукции индивидуальным кодом, в дальнейшем при отгрузке нужно идентифицировать, какие индивидуальные коды на какую точку доставки были отправлены и передать эту информацию в систему маркировки по электронному документообороту.

«В системе учета этилового спирта ЕГАИС такой подход не реализован. Это зачастую позволяет скрыть проблемы с происхождением продукции не только для конечного потребителя, но и для компаний розничной торговли», — уточнили экономисты.

Поэтому они предложили объединить обязательную систему цифровой маркировки и ЕГАИС.