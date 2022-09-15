Глава Eni: Италия переживет зиму без российского газа при условии мягкой температуры

Италия «сможет пережить» грядущий зимний период без российского газа при условии мягкой температуры. Об этом заявил глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, написало агентство Bloomberg.

Дескальци рассказал, что итальянские газохранилища на сегодняшний день заполнены уже на 90%, а власти активно замещают российское топливо. Например, Алжир удвоил экспорт газа в Италию.

Ранее глава Eni сообщал, что компания намеревается до 2023 года заменить около 50% импорта газа из России, к 2024 году — около 80%, а к 2025 году полностью отказаться от поставок топлива со стороны Москвы.

В начале сентября президент аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что Италия не сможет обойтись без газа из России предстоящей зимой, учитывая возможные пики потребления. По его словам, сейчас наблюдается сокращение импорта с 40% до 18%, отчего дефицит газа ощущается еще сильнее.

На этой неделе газета La Repubblica написала, что Рим намерен удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7 — 8 млрд кубометров в год.