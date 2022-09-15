Российский Минпромторг определил прорывные отрасли отечественной экономики

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Ученов назвал прорывные отрасли отечественной экономики, сообщило агентство РИА «Новости».

По его словам, транспортное и нефтегазовое машиностроение дадут толчок к развитию российской экономики в ближайшие 5-10 лет.

«Мы выделяем наиболее приоритетные отрасли, которые должны дать соответствующий толчок, прорыв. Это нефтегазмаш, транспортное машиностроение, это и химия в частности, новые материалы. Все эти отрасли будут неким драйвером в нашей экономике, в пяти-десятилетнем горизонте, это точно», — сказал Ученов.

В июле спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что России хватит запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники на 3-4 года использования.

В январе министр финансов России Антон Силуанов сказал, что дефицит рабочей силы, геополитика и торговый протекционизм являются главными рисками для российской экономики в 2022 году.

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