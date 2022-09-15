Самозанятые смогут продавать свои товары на Яндекс Маркете без комиссии до конца года

У самозанятых появилась возможность торговать на Яндекс Маркете наравне с магазинами-партнерами сервиса. Для них нет никаких ограничений в доступе к витрине, инфраструктуре и инструментам продвижения. Как уточнили в Яндекс Маркете, самозанятым продавцам возместят комиссию за размещение товаров с сентября до Нового года.

По официальным данным, с начала 2022 года число самозанятых в России выросло на 40% и превысило 5,4 млн человек. Самозанятые могут торговать только товарами собственного производства. Торговля на маркетплейсе может заинтересовать, в первую очередь, тех, кто раньше продавал на зарубежных ресурсах, продвигаться на которых россияне больше не могут. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что продавцы оказались среди наиболее пострадавших от блокировки Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) в России. А популярная платформа Etsy заблокировала магазины российских дизайнеров и продавцов hand-made товаров.

На Яндекс Маркете самозанятым открыты 800 категорий товаров, в которых можно организовать продажи товаров своего производства. Они могут сами доставлять заказы покупателям или поручить доставку Яндекс Маркету, в том числе подключить экспресс-доставку за 1-2 часа. Самозанятые могут продвигать свои товары всеми доступными на Маркете способами, предлагать своим покупателям оплату по частям с помощью сервиса «Сплит», начислять им баллы Плюса и т.д. До конца 2022 года Маркет компенсирует самозанятым комиссию за размещение на маркетплейсе.

Чтобы начать продавать на маркетплейсе, необходимо сначала получить статус самозанятого — это можно сделать онлайн. После этого продавец создает личный кабинет, выбирает модель партнерства и добавляет товары на сервис.