Экономист Кондратьев назвал два фактора роста цен на газ в Европе 15 сентября

Цены на газ в Европе выросли на фоне новостей о серьезном похолодании в ЕС и снижении производства электроэнергии на ветряных мельницах. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Биржевые цены на газ в Европе увеличились в четверг на 11,7% до $2517,2 за тысячу кубометров.

«В данном случае на рост котировок повлияли два фактора. Первый — информация о возможном серьезном похолодании в Европе, вплоть до заморозков. Сейчас в центральной Европе погода днем — плюс 12 градусов по Цельсию. Снижение температуры до 5-6 градусов приведет к увеличению спроса на природный газ. В первую очередь – со стороны населения. Это толкает котировки вверх», — объяснил Кондратьев.

Как ранее сообщал «Интерфакс», сентябрьское похолодание в Европе будет более сильным и ранним, чем в 2021 году. Пока сентябрьская температура в Европе примерно на 2 градуса по Цельсию ниже, чем в прошлом. Нынешний сентябрь — пока что самый холодный за последние пять лет.

По словам Кондратьева, второй фактор – снижение выработок электроэнергии на ветряных электростанциях на треть.

«Сейчас на «ветряках» производится около 10% всей электроэнергии в ЕС. Падение выработки также приводит к росту цен на газ», — уточнил экономист.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за прошлую неделю составила в среднем 12% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за позапрошлую неделю (29 августа — 4 сентября) был 11%, за сентябрь прошлого года — 9,6%.