Bloomberg: управляемое Грецией судно перевезло российский уголь вопреки эмбарго Евросоюза

В конце августа 2022 года управляемое Грецией судно Stavros загрузило 53 тыс. тонн российского угля и отправило его в Турцию. Это произошло после ввода эмбарго Евросоюза, поставившего под запрет поставки этого сырья на континент, сообщает Bloomberg.

«29 августа судно Stavros завершило погрузку 53 тыс. тонн угля с российского терминала для сыпучих грузов в Тамани. Оно прибыло в порт недалеко от города Искендерун в Турции 5 сентября», — свидетельствуют данные по отслеживанию судов.

При этом представитель афинской компании Eastern Mediterranean Maritime, которой принадлежало судно, не нашел в перевозке российского угля нарушений санкций Евросоюза. Он заявил, что конечный пункт назначения отгрузки угля находился не на территории стран – участниц ЕС.

Однако в исполнительном органе Евросоюза не согласились с доводами представителя греческой фирмы. В ведомстве указали, что запрет на российский уголь касается как покупки сырья, так и его передачи третьим странам вне зависимости от конечного пункта доставки груза. Кроме того, санкции также распространяются на финансирование и страхование компаниями ЕС без какой-либо привязки к происхождению компании, принимающей российский уголь.

15 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские власти, находясь в поисках источников покрытия дефицита бюджета, рассматривают вопрос о возможности введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Эту меру рассматривают в качестве варианта для снижения уровня дефицита федерального бюджета в 2023 году.