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Глава совета при ФСИН Гришковец назвал целесообразным привлечение заключенных на стройки

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Глава Общественного совета при ФСИН России Евгений Гришковец в беседе с «Газетой.Ru» оценил идею привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям к работе на стройках. По его словам, если на стройках заключенные будут получать больше денег, чем на работе в колониях, это станет для них хорошей мотивацией. При этом он отметил, что инициатива требует уточнений по поводу организации быта людей.

«Эта тема требует большого количества разъяснений. Важно, каким образом будет осуществляться и организовываться быт и жизнь осужденных вне колоний на стройках? Это будет система общежитий? И каким образом будет осуществляться за ними контроль, их личные свободы, связь с ними. Для многих осужденных, если это будет жизнь и работа не в колонии, а в другом режиме, будет предпочтительнее, чем жизнь и работа в колониях, они и так в колониях работают. Как будет осуществляться оплата? Известно, что оплата труда осужденных довольно скромная. Если на стройках они будут получать больше денег и будут на это мотивированы, для многих это будет хорошо», — сказал он.

Гришковец добавил, что для многих заключенных работа на стройках станет «облегчением их ситуации», поскольку люди, осужденные по нетяжелым экономическим статьям, могут жить «более открытой социальной жизнью».

«Есть целый ряд статей: экономические преступления, та же самая 228 статья — это люди, которые способны жить более открытой социальной жизнью, как мне кажется. Мне представляется, что для многих осужденных возможность работать на стройках будет предпочтительней. Опять же вопрос: что строить, где, в каких условиях? Это крайний север или какие-нибудь трудные регионы? Что строить: дома или промышленные объекты в тяжелых условиях — это все нужно уточнять. В целом, мне кажется, эта идея рабочая и целесообразная. Мне представляется, что это будет для многих людей скорее облегчением их ситуации», — подчеркнул он.

О планах привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям к строительным работам ранее рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, раньше заключенные неохотно шли на исправительные работы, поскольку это лишало их права получить условно-досрочное освобождение. Теперь по инициативе правительства в Минюст внесли поправку, благодаря которой у осужденных появляется такая возможность.

«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — заявил Хуснуллин.

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